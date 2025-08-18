Gabriel é morto a pauladas na frente do pai após furto de panela

O jovem Gabriel Rodrigues da Silva, de 22 anos, foi morto a pauladas na frente do pai, em Mogi das Cruzes, após ter sido acusado de furtar uma panela.

O crime bárbaro, ocorrido na última quinta-feira (14), no bairro Jardim Margarida, foi filmado.

