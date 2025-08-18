Gabriel é morto a pauladas na frente do pai após furto de panela

O jovem Gabriel Rodrigues da Silva, de 22 anos, foi morto a pauladas na frente do pai, em Mogi das Cruzes, após ter sido acusado de furtar uma panela.
O crime bárbaro, ocorrido na última quinta-feira (14), no bairro Jardim Margarida, foi filmado.
Gabriel havia sido acusado de furtar uma panela da vizinha. Seis homens, então, invadiram a cada do jovem e o tiraram de lá à força, levando-o para uma mata próxima.
Com pedaços de pau, os homens espancaram Gabriel até a morte, na frente do pai do jovem, que tentou salvar a vida do filho, mas também foi agredido.
A Polícia Civil investiga o caso e, por meio do vídeo, tenta identificar os homens envolvidos no assassinato brutal de Gabriel.