Homem mata namorada, dorme com a ex e depois tira a própria vida

Um caso chocante foi registrado em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Um homem de 37 anos e uma mulher de 28 foram encontrados mortos em um apartamento na manhã desta segunda-feira (18).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Polícia Militar, a principal suspeita é de que o homem tenha estrangulado a namorada e, no dia seguinte, tirado a própria vida ao lado do corpo dela.