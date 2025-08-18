18 de agosto de 2025
CRIME PASSIONAL

Homem mata namorada, dorme com a ex e depois tira a própria vida

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Um caso chocante foi registrado em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Um homem de 37 anos e uma mulher de 28 foram encontrados mortos em um apartamento na manhã desta segunda-feira (18).

Segundo a Polícia Militar, a principal suspeita é de que o homem tenha estrangulado a namorada e, no dia seguinte, tirado a própria vida ao lado do corpo dela.

De acordo com as investigações iniciais, após o crime, o suspeito teria passado a noite na casa da ex-esposa e retornado ao apartamento na manhã seguinte. Foi neste momento que os dois foram encontrados mortos pelas autoridades.

Apesar da linha de investigação apontar para feminicídio seguido de suicídio, a polícia encontrou indícios que levantam novas hipóteses: um carro com o vidro quebrado em frente ao prédio e fragmentos espalhados nas proximidades.

Câmeras de segurança da região devem ajudar a esclarecer se houve a participação de terceiros. A Polícia Civil do Paraná segue investigando o caso.

