Homem mata namorada, dorme com a ex e depois tira a própria vida

Um caso chocante foi registrado em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Um homem de 37 anos e uma mulher de 28 foram encontrados mortos em um apartamento na manhã desta segunda-feira (18).
Segundo a Polícia Militar, a principal suspeita é de que o homem tenha estrangulado a namorada e, no dia seguinte, tirado a própria vida ao lado do corpo dela.
De acordo com as investigações iniciais, após o crime, o suspeito teria passado a noite na casa da ex-esposa e retornado ao apartamento na manhã seguinte. Foi neste momento que os dois foram encontrados mortos pelas autoridades.
Apesar da linha de investigação apontar para feminicídio seguido de suicídio, a polícia encontrou indícios que levantam novas hipóteses: um carro com o vidro quebrado em frente ao prédio e fragmentos espalhados nas proximidades.
Câmeras de segurança da região devem ajudar a esclarecer se houve a participação de terceiros. A Polícia Civil do Paraná segue investigando o caso.