Jovem é morto a tiros na frente da namorada após briga por moto

Um crime brutal chocou moradores de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite deste domingo (17). Um jovem de 20 anos foi morto com dois tiros na cabeça, por volta das 23h15, no bairro Célvia.

A vítima pilotava uma moto quando foi surpreendida por um Gol prata com dois homens a bordo. Ao ser fechado pelo carro, o jovem ainda reconheceu o motorista e disse à namorada, que estava na garupa: “é o cara da XT”.

