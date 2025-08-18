Jovem é morto a tiros na frente da namorada após briga por moto

Um crime brutal chocou moradores de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite deste domingo (17). Um jovem de 20 anos foi morto com dois tiros na cabeça, por volta das 23h15, no bairro Célvia.
A vítima pilotava uma moto quando foi surpreendida por um Gol prata com dois homens a bordo. Ao ser fechado pelo carro, o jovem ainda reconheceu o motorista e disse à namorada, que estava na garupa: “é o cara da XT”.
Segundo a Polícia Militar, a vítima tinha uma antiga desavença com o suspeito após uma troca de veículos. O jovem havia trocado uma Honda CG por uma Yamaha XT, mas desistiu do negócio ao descobrir falhas mecânicas na moto recebida. A decisão teria gerado uma série de brigas e ameaças entre os dois.
De acordo com relatos, o motorista do Gol abriu a porta do carro, derrubou a moto e, em seguida, atirou contra a cabeça do rival. O óbito foi constatado ainda no local.
A namorada da vítima, de 18 anos, presenciou toda a ação criminosa e prestou depoimento à polícia. Ela não sofreu ferimentos.
A Polícia Civil investiga o caso como execução motivada por desavença pessoal, e busca os suspeitos do homicídio.