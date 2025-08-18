Corpo de mulher é encontrado pela filha; namorado é preso em bar

O corpo de Daniela Arduini, de 48 anos, foi encontrado pela própria filha na sala da casa onde morava. A vítima havia sido morta com golpes de faca, em um caso que já é investigado como feminicídio. O caso aconteceu em Paiçandu, no norte do Paraná, neste sábado (16).

O principal suspeito do crime é o namorado da vítima, um homem de 41 anos, que foi localizado em um bar na cidade vizinha de Maringá. Ele usava botas compatíveis com as marcas encontradas na cena do crime.