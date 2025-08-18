AGORA: Homem, mulher e criança ficam feridos em acidente no Vale

Um homem, uma mulher e uma criança ficaram feridos após um acidente entre carro e caminhão na rodovia Paulo Virginio, principal ligação entre Guaratinguetá e Cunha, na manhã desta segunda-feira (18).
De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a equipe foi acionada às 9h15, em apoio aos bombeiros, para ocorrência de acidente no km 37 da rodovia, em Cunha.
Os socorristas encontraram três vítimas, um homem, uma mulher e uma criança – ambas em estado leve. As duas foram removidas pelo Samu para a Santa Casa de Cunha, enquanto o homem foi levado para a UPA de Guaratinguetá.