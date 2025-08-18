18 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
RODOVIA

AGORA: Homem, mulher e criança ficam feridos em acidente no Vale

Por Da redação | Cunha
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Trecho da rodovia Paulo Virginio
Trecho da rodovia Paulo Virginio

Um homem, uma mulher e uma criança ficaram feridos após um acidente entre carro e caminhão na rodovia Paulo Virginio, principal ligação entre Guaratinguetá e Cunha, na manhã desta segunda-feira (18).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a equipe foi acionada às 9h15, em apoio aos bombeiros, para ocorrência de acidente no km 37 da rodovia, em Cunha.

Os socorristas encontraram três vítimas, um homem, uma mulher e uma criança – ambas em estado leve. As duas foram removidas pelo Samu para a Santa Casa de Cunha, enquanto o homem foi levado para a UPA de Guaratinguetá.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários