AGORA: Homem, mulher e criança ficam feridos em acidente no Vale

Um homem, uma mulher e uma criança ficaram feridos após um acidente entre carro e caminhão na rodovia Paulo Virginio, principal ligação entre Guaratinguetá e Cunha, na manhã desta segunda-feira (18).

De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a equipe foi acionada às 9h15, em apoio aos bombeiros, para ocorrência de acidente no km 37 da rodovia, em Cunha.