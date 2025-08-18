18 de agosto de 2025
TRÁFICO DE DROGAS

Homem é preso com drogas e contabilidade do crime em São José

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM

Policiais da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem por tráfico de drogas no bairro Vila São Geraldo, em São José dos Campos.

Durante patrulhamento na rua Primavera, a equipe flagrou dois homens vendendo drogas. Um deles foi capturado e o outro fugiu, dispensando uma sacola plástica contendo:

  • 91 eppendorfs de crack;
  • 106 eppendorfs de cocaína;
  • 97 papelotes de maconha;
  • R$ 135 em dinheiro;
  • Uma bateria de rádio comunicador;
  • Um papel com a contabilidade do tráfico.

O material foi apreendido e o criminoso foi levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária).

