Homem é preso com drogas e contabilidade do crime em São José

Policiais da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem por tráfico de drogas no bairro Vila São Geraldo, em São José dos Campos.

Durante patrulhamento na rua Primavera, a equipe flagrou dois homens vendendo drogas. Um deles foi capturado e o outro fugiu, dispensando uma sacola plástica contendo: