Homem é preso com drogas e contabilidade do crime em São José

Policiais da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem por tráfico de drogas no bairro Vila São Geraldo, em São José dos Campos.
Durante patrulhamento na rua Primavera, a equipe flagrou dois homens vendendo drogas. Um deles foi capturado e o outro fugiu, dispensando uma sacola plástica contendo:
- 91 eppendorfs de crack;
- 106 eppendorfs de cocaína;
- 97 papelotes de maconha;
- R$ 135 em dinheiro;
- Uma bateria de rádio comunicador;
- Um papel com a contabilidade do tráfico.
O material foi apreendido e o criminoso foi levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária).