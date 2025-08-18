18 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CONFUSÃO

Bêbado, motorista tenta atropelar PM após acidente no Vale

Por Leandro Vaz | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Rua onde ocorreu o incidente
Rua onde ocorreu o incidente

A Polícia Militar prendeu em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (18), um homem acusado de embriaguez ao volante, dano, desacato e tentativa de homicídio em Cachoeira Paulista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito dirigia em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma estrutura pública. Ao ser abordado, o homem apresentava sinais visíveis de embriaguez e se mostrou agressivo.

Durante a ação, ele desacatou os policiais com xingamentos e, em seguida, tentou atropelar um dos agentes ao dar marcha à ré com o carro. O policial só não foi atingido porque conseguiu se esquivar a tempo.

O motorista foi contido e levado à delegacia, onde o caso foi registrado como embriaguez ao volante, dano, desacato e tentativa de homicídio. O veículo envolvido foi apreendido.

O acusado permanece detido à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários