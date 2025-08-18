Bêbado, motorista tenta atropelar PM após acidente no Vale

A Polícia Militar prendeu em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (18), um homem acusado de embriaguez ao volante, dano, desacato e tentativa de homicídio em Cachoeira Paulista.
Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito dirigia em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma estrutura pública. Ao ser abordado, o homem apresentava sinais visíveis de embriaguez e se mostrou agressivo.
Durante a ação, ele desacatou os policiais com xingamentos e, em seguida, tentou atropelar um dos agentes ao dar marcha à ré com o carro. O policial só não foi atingido porque conseguiu se esquivar a tempo.
O motorista foi contido e levado à delegacia, onde o caso foi registrado como embriaguez ao volante, dano, desacato e tentativa de homicídio. O veículo envolvido foi apreendido.
O acusado permanece detido à disposição da Justiça.