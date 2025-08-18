Mulher é espancada por homem com foice no Vale

Um homem de 41 anos, identificado como Samuel Andrade de Castro, foi preso em flagrante na madrugada de domingo (17) após agredir sua companheira e ameaçar policiais civis e militares durante uma ocorrência de violência doméstica, registrada na Praça Galdino Claro, no Centro de Lagoinha.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 3h20 via Copom para atender a denúncia. No local, os agentes encontraram a mulher de 31 anos, que relatou ter sido agredida com tapas no rosto e chutes no abdômen. A vítima afirmou ainda que foi ameaçada de morte pelo companheiro, que chegou a colocar uma foice em seu pescoço. A arma foi apreendida pela equipe policial.