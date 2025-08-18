Mulher é espancada por homem com foice no Vale

Um homem de 41 anos, identificado como Samuel Andrade de Castro, foi preso em flagrante na madrugada de domingo (17) após agredir sua companheira e ameaçar policiais civis e militares durante uma ocorrência de violência doméstica, registrada na Praça Galdino Claro, no Centro de Lagoinha.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 3h20 via Copom para atender a denúncia. No local, os agentes encontraram a mulher de 31 anos, que relatou ter sido agredida com tapas no rosto e chutes no abdômen. A vítima afirmou ainda que foi ameaçada de morte pelo companheiro, que chegou a colocar uma foice em seu pescoço. A arma foi apreendida pela equipe policial.
Durante a ocorrência, outro homem também relatou ter sido ferido pelo agressor, sofrendo cortes na boca e nas mãos, além de deslocamento no ombro, causado pelo uso da mesma foice. Ele precisou permanecer internado em observação no hospital da cidade.
Ainda segundo o registro, o suspeito estava alterado e sob efeito de álcool, resistiu à abordagem, desacatou policiais e fez novas ameaças contra a companheira e contra a investigadora de polícia que participava do atendimento.
Diante das evidências, Samuel foi preso em flagrante pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal, ameaça e desacato. O delegado responsável também representou pela prisão preventiva, alegando risco à ordem pública e à integridade das vítimas.
A vítima manifestou interesse em medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.