18 de agosto de 2025
PORTE ILEGAL

Homem preso portando espingarda e munição na região

Divulgação

Um homem foi preso na noite deste domingo (17), no bairro dos Macacos, em Silveiras, por porte ilegal de arma de fogo.

Policiais Militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados e, ao chegar no local, localizaram durante a abordagem uma espingarda, 4 cartuchos e apetrechos para recarga de munições.

 O criminoso foi conduzido à delegacia de Cruzeiro para registro da ocorrência.

