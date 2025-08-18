Homem preso portando espingarda e munição na região

Um homem foi preso na noite deste domingo (17), no bairro dos Macacos, em Silveiras, por porte ilegal de arma de fogo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais Militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados e, ao chegar no local, localizaram durante a abordagem uma espingarda, 4 cartuchos e apetrechos para recarga de munições.