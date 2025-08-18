18 de agosto de 2025
VIOLÊNCIA

Jovem é baleado no meio da rua com 6 tiros no Vale

Por Leandro Vaz | Lagoinha
Da redação
Homem foi alvo de tentativa de homicídio
Homem foi alvo de tentativa de homicídio

Um jovem identificado como Erick Matheus da Silva Bezerra, de 25 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde de domingo (17), em Pindamonhangaba. O crime ocorreu por volta das 14h, na rua Sebastião Leite, no bairro Larte Assunção.

Segundo o boletim de ocorrência registrado no 2º Distrito Policial da cidade, equipes da Polícia Militar foram acionadas via Copom após a denúncia de que um homem havia sido baleado em via pública. Ao chegarem ao local, a vítima já estava sendo atendida por uma equipe do Samu.

De acordo com o registro, Erick foi atingido por seis disparos de arma de fogo. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica.

Até o momento, nenhum suspeito foi localizado e não havia testemunhas no local do crime. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

