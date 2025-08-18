Jovem é baleado no meio da rua com 6 tiros no Vale

Um jovem identificado como Erick Matheus da Silva Bezerra, de 25 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde de domingo (17), em Pindamonhangaba. O crime ocorreu por volta das 14h, na rua Sebastião Leite, no bairro Larte Assunção.

Segundo o boletim de ocorrência registrado no 2º Distrito Policial da cidade, equipes da Polícia Militar foram acionadas via Copom após a denúncia de que um homem havia sido baleado em via pública. Ao chegarem ao local, a vítima já estava sendo atendida por uma equipe do Samu.