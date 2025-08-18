18 de agosto de 2025
INCÊNDIO

Jacareí: Incêndio consome 30 mil metros quadrados de vegetação

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O Corpo de Bombeiros de Jacareí controlou, na tarde deste domingo (17), um incêndio em uma área de vegetação na Estrada Municipal do Jaguari. O chamado foi feito por volta das 15h10.

As chamas se espalharam por cerca de 30 mil metros quadrados e foram necessários aproximadamente 12 mil litros de água e abafadores para controlar o fogo, garantindo que não houvesse risco de o incêndio recomeçar.

Ninguém ficou ferido na ocorrência.

