Adolescente de 17 anos é baleado no meio da rua no Vale

Um adolescente de 17 anos foi baleado em Potim, na madrugada desta segunda-feira (18). O crime ocorreu por volta da 1h10, na rua Manoel Francisco de Castro, no bairro João Nogueira.
Segundo o boletim de ocorrência, o caso foi comunicado à Polícia Civil às 2h30. O autor do crime ainda não foi identificado.
De acordo com as informações iniciais, o jovem foi surpreendido em via pública e ficou ferido. O caso foi classificado como crime tentado de homicídio.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do ataque e busca elementos que possam levar à identificação do responsável. Até o momento, nenhuma prisão foi realizada.