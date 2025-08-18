Adolescente de 17 anos é baleado no meio da rua no Vale

Um adolescente de 17 anos foi baleado em Potim, na madrugada desta segunda-feira (18). O crime ocorreu por volta da 1h10, na rua Manoel Francisco de Castro, no bairro João Nogueira.

Segundo o boletim de ocorrência, o caso foi comunicado à Polícia Civil às 2h30. O autor do crime ainda não foi identificado.