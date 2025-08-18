18 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Adolescente de 17 anos é baleado no meio da rua no Vale

Por Leandro Vaz | Potim
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Local onde ocorreu o crime
Local onde ocorreu o crime

Um adolescente de 17 anos foi baleado em Potim, na madrugada desta segunda-feira (18). O crime ocorreu por volta da 1h10, na rua Manoel Francisco de Castro, no bairro João Nogueira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, o caso foi comunicado à Polícia Civil às 2h30. O autor do crime ainda não foi identificado.

De acordo com as informações iniciais, o jovem foi surpreendido em via pública e ficou ferido. O caso foi classificado como crime tentado de homicídio.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do ataque e busca elementos que possam levar à identificação do responsável. Até o momento, nenhuma prisão foi realizada.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários