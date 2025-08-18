SÃO JOSÉ: Bombeiros combatem fogo em vegetação em Eugênio de Melo

O Corpo de Bombeiros de São José dos Campos combateu um incêndio em vegetação natural na Estrada Velha Rio–SP, no distrito de Eugênio de Melo, nas proximidades do condomínio Terra Nova, na região leste de São José dos Campos.

A equipe foi acionada na noite de domingo (17), por volta das 18h20. As chamas atingiram uma área de aproximadamente 1.000 metros quadrados.