Hepatite A em alta entre jovens por falta de uso de preservativo

Após uma década de queda, o Brasil registrou um aumento de 54,5% nos casos de hepatite A, registrando taxa de incidência de 1,7 casos a cada 100 mil habitantes.

A doença, que antes era mais comum nas regiões Norte e Nordeste, agora afeta majoritariamente adultos jovens em grandes centros urbanos do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

