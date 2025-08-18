VALE: Incêndio queima 10 mil m² de vegetação às margens da Dutra

O Corpo de Bombeiros de Pindamonhangaba foi acionado na tarde de domingo (17), por volta das 16h20, para combater incêndio em vegetação natural às margens da rodovia Presidente Dutra, entre os quilômetros 97 e 98, na pista sul, sentido São Paulo.

De acordo com a corporação, a área atingida pelas chamas foi de aproximadamente 10 mil metros quadrados. Para conter o fogo, foram utilizados cerca de 5 mil litros de água, além de abafadores no processo de extinção.