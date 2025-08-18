18 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FOGO

VALE: Incêndio queima 10 mil m² de vegetação às margens da Dutra

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O Corpo de Bombeiros de Pindamonhangaba foi acionado na tarde de domingo (17), por volta das 16h20, para combater incêndio em vegetação natural às margens da rodovia Presidente Dutra, entre os quilômetros 97 e 98, na pista sul, sentido São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a corporação, a área atingida pelas chamas foi de aproximadamente 10 mil metros quadrados. Para conter o fogo, foram utilizados cerca de 5 mil litros de água, além de abafadores no processo de extinção.

Após o trabalho das equipes, o local foi deixado em segurança, sem risco de reignição. Não houve registro de vítimas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários