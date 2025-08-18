Empresário trabalhou e passeou com cães após assassinato de gari

Imagens de câmera de segurança mostram que o empresário Renê da Silva Nogueira Junior foi ao trabalho e passeou com dois cachorros dele após matar o gari Laudemir de Souza Fernandes em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, no último dia 11. Os vídeos foram divulgados pelo Fantástico, da TV Globo.
O crime aconteceu por volta das 9h do dia 11. Cerca de uma hora e meia depois, ele aparece caminhando e falando com funcionários no local de trabalho.
Renê deixa o trabalho no horário do almoço e chega em casa às 13h37. Ele foi flagrado por uma câmera de segurança guardando uma arma na mochila.
Cerca de duas horas depois, ele desce do apartamento para passear com os cães. Ele aparece vestido com a mesma roupa que usava quando foi preso em uma academia, horas depois.
No dia em que foi morto, Laudemir substituía um colega no trabalho. Ele não costumava fazer a rota da região onde foi assassinado, segundo o programa Domingo Espetacular, da Record TV.
Perícia confirma que a arma usada para matar Laudemir pertence à delegada Ana Paula Balbino Nogueira, esposa de Renê. A pistola foi apreendida na residência do casal, em Nova Lima, no dia do crime.
Ana Paula está sendo investigada pela Subcorregedoria da Polícia Civil mineira e segue no exercício da função. Segundo o delegado responsável pelo caso, Saulo Castro, ela não é suspeita de ter envolvimento no crime.
Renê está preso desde o dia da morte do gari. Ele nega ter cometido o crime, mas a polícia afirma que "uma gama de provas" o colocam na cena do assassinato, como o carro de luxo que ele dirigia.
* Com informações do portal UOL