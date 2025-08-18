Caçapava: 50 novas vagas de emprego, 6 para PCD

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caçapava tem 50 novas vagas de emprego, incluindo 6 para PCD (Pessoas com Deficiência).
Entre as oportunidades disponíveis estão vagas para analista fiscal, mecânico, soldador, vendedor, padeiro e diversas outras funções.
Para se candidatar, os interessados devem ir pessoalmente ao PAT com documentos de identificação e Carteira de Trabalho.
O PAT funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na Avenida Coronel Manoel Inocêncio, 179, no Centro.