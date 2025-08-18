Colisão entre motos deixa duas pessoas feridas em rodovia do Vale

Acidente envolvendo duas motocicletas deixou duas pessoas feridas na rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), em trecho de serra no município de Cruzeiro, por volta das 8h30 desse domingo (17).

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou duas vítimas no local. Um homem de 70 anos apresentava fratura em membro inferior, enquanto uma mulher de 50 anos sofreu contusão nas costas. Ambos estavam conscientes e orientados no momento do atendimento.