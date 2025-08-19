19 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
TRÁFICO DE DROGAS

Tráfico: dois foragidos são presos na região

Por Da Redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação | PMSS

A Guarda Municipal de São Sebastião prendeu, na noite de sexta-feira (16), dois homens em situação de rua que eram procurados pela Justiça. A prisão ocorreu durante uma abordagem de rotina na avenida Engenheiro Remo Corrêa Silva, no centro da cidade.

Os homens foram identificados como P.H.S.O., de 47 anos, e A.O.S., de 48 anos. Ambos tinham mandados de prisão em aberto. Um deles por tráfico de drogas, expedido pela comarca de São Sebastião, e o outro tinha um mandado similar expedido em Santa Isabel. Ambos foram levados para o distrito policial e aguardam transferência para um CDP (Centro de Detenção Provisória).

