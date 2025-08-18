Massa de ar seco eleva a temperatura no Vale, diz Defesa Civil

A Defesa Civil Estadual informou que, nesta segunda-feira (18), o estado de São Paulo amanheceu com temperaturas amenas em boa parte dos municípios. Algumas áreas da faixa leste poderão ter nevoeiros nas primeiras horas da manhã, os quais serão dissipados com o aquecimento diurno.
Ao longo do dia, áreas litorâneas, devido a ventos do oceano, poderão ter chuvisco em pontos isolados. O restante do estado ficará sob domínio de uma massa de ar seca, com isso, o tempo será firme e com predomínio de sol.
As regionais da faixa leste e a região metropolitana da capital paulista terão temperaturas máximas entre 19°C e 26°C. As demais regionais terão máximas entre 29°C e 35°C.
Destacam-se para maior parte do território paulista baixos valores de URA (Umidade Relativa do Ar), os quais, com exceção da faixa leste, poderão alcançar valores inferiores a 20%. Dessa forma, o cuidado com a hidratação deve ser redobrado e atividades ao ar livre devem ser evitadas no período da tarde.