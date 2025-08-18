18 de agosto de 2025
SAÚDE DA MULHER

SUS substitui Papanicolau por teste molecular

Por Da Redação | Agência Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
João Risi/MS
Novo teste molecular para detecção de HPV
Novo teste molecular para detecção de HPV

O Ministério da Saúde anunciou a implementação de uma nova tecnologia 100% brasileira para o rastreamento do câncer do colo do útero no SUS (Sistema Único de Saúde).

A novidade é o teste molecular de DNA-HPV, mais eficaz na detecção do vírus, e que deverá substituir gradualmente o tradicional exame de Papanicolau.

Com o novo método, a identificação da presença do HPV, que causa o câncer, acontece antes mesmo do aparecimento das lesões. Isso aumenta as chances de cura por meio do tratamento precoce. Essa alta sensibilidade do teste permite estender o intervalo entre os rastreamentos para até cinco anos, comparado aos três anos do Papanicolau. Além disso, ele pode ser auto coletado, o que facilita o acesso ao exame para mulheres em áreas remotas ou em situação de vulnerabilidade.

O rastreamento será feito por equipes de Saúde da Família, que convidarão ativamente as mulheres de 25 a 64 anos para a realização do exame, garantindo que o público-alvo seja alcançado de forma organizada e eficiente.

A medida faz parte do programa Agora Tem Especialistas, que deverá estar disponível em todo o território nacional até o final de 2026.

