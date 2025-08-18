SUS substitui Papanicolau por teste molecular

O Ministério da Saúde anunciou a implementação de uma nova tecnologia 100% brasileira para o rastreamento do câncer do colo do útero no SUS (Sistema Único de Saúde).
A novidade é o teste molecular de DNA-HPV, mais eficaz na detecção do vírus, e que deverá substituir gradualmente o tradicional exame de Papanicolau.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com o novo método, a identificação da presença do HPV, que causa o câncer, acontece antes mesmo do aparecimento das lesões. Isso aumenta as chances de cura por meio do tratamento precoce. Essa alta sensibilidade do teste permite estender o intervalo entre os rastreamentos para até cinco anos, comparado aos três anos do Papanicolau. Além disso, ele pode ser auto coletado, o que facilita o acesso ao exame para mulheres em áreas remotas ou em situação de vulnerabilidade.
O rastreamento será feito por equipes de Saúde da Família, que convidarão ativamente as mulheres de 25 a 64 anos para a realização do exame, garantindo que o público-alvo seja alcançado de forma organizada e eficiente.
A medida faz parte do programa Agora Tem Especialistas, que deverá estar disponível em todo o território nacional até o final de 2026.