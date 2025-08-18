SUS substitui Papanicolau por teste molecular

O Ministério da Saúde anunciou a implementação de uma nova tecnologia 100% brasileira para o rastreamento do câncer do colo do útero no SUS (Sistema Único de Saúde).

A novidade é o teste molecular de DNA-HPV, mais eficaz na detecção do vírus, e que deverá substituir gradualmente o tradicional exame de Papanicolau.

