Interdição para manutenção dos Contornos em Caraguatatuba

Viadutos de acesso aos Contornos de Caraguatatuba receberão obras de manutenção nas noites desta segunda-feira (18) e terça-feira (19) com interdição e bloqueios intermitentes.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Cronograma:
Segunda-feira (18): Das 17h às 22h, o viaduto de retorno que dá acesso ao Contorno Norte, localizado no km 7, pista sentido São Sebastião, será interditado. Durante a manutenção, o acesso deverá ser feito no retorno do trevão, no km 11,5.
Terça-feira (19): No viaduto do km 14 do Contorno Sul, a manutenção ocorrerá das 22h de terça-feira às 2h de quarta-feira. Serão realizados dois bloqueios de 30 minutos cada.