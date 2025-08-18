18 de agosto de 2025
MANUTENÇÃO

Interdição para manutenção dos Contornos em Caraguatatuba

Por Da Redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Tamoios

Viadutos de acesso aos Contornos de Caraguatatuba receberão obras de manutenção nas noites desta segunda-feira (18) e terça-feira (19) com interdição e bloqueios intermitentes.

Cronograma:

Segunda-feira (18): Das 17h às 22h, o viaduto de retorno que dá acesso ao Contorno Norte, localizado no km 7, pista sentido São Sebastião, será interditado. Durante a manutenção, o acesso deverá ser feito no retorno do trevão, no km 11,5.

Terça-feira (19): No viaduto do km 14 do Contorno Sul, a manutenção ocorrerá das 22h de terça-feira às 2h de quarta-feira. Serão realizados dois bloqueios de 30 minutos cada.

