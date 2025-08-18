Lote de gel lubrificante íntimo falsificado à venda na internet

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a apreensão e a proibição da venda e uso do lote L2407415 do gel lubrificante íntimo K-Med 2 em 1.

A decisão foi tomada após a fabricante original identificar que o lote estava sendo vendido online, mas com informações de fabricação e validade falsas.

