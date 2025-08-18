Lote de gel lubrificante íntimo falsificado à venda na internet

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a apreensão e a proibição da venda e uso do lote L2407415 do gel lubrificante íntimo K-Med 2 em 1.
A decisão foi tomada após a fabricante original identificar que o lote estava sendo vendido online, mas com informações de fabricação e validade falsas.
O lote verdadeiro tem fabricação em 03/2023 e validade até 03/2026. Qualquer unidade do lote L2407415 com datas diferentes é falsificada e deve ser descartada, pois sua qualidade, origem e conteúdo não têm garantia.
A Anvisa orienta os consumidores a comunicarem a venda de unidades falsas à Agência ou à Vigilância Sanitária local.