Tradição: Mercado Municipal de Jacareí comemora 63 anos

O Mercado Municipal de Jacareí, popularmente chamado de "Mercadão", celebra nesta segunda-feira (18), seu 63º aniversário. Para marcar a data, a prefeitura preparou atividades especiais, que incluem apresentações musicais, distribuição de pipoca e algodão doce, além de serviços gratuitos à população.
A programação acontece das 10h às 13h e contará com atendimentos do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) e do Banco do Povo, além de serviços da Secretaria de Saúde.
História
A história do Mercado Municipal de Jacareí começou no século 18.
O prédio atual passou por várias fases de construção. A primeira estrutura era feita de taipa e foi erguida entre 1880 e 1906. Uma segunda etapa, usando tijolos aparentes, foi finalizada em 1924. O espaço foi demolido em 1959 para dar lugar ao prédio atual, que foi inaugurado em 1962. Atualmente, com 120 boxes distribuídos em 12 corredores internos.
Muitos produtos se tornaram tradições do lugar, como o bolinho caipira, pastel, caldo de cana, sorvete americano, entre outros.