18 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ANIVERSÁRIO

Tradição: Mercado Municipal de Jacareí comemora 63 anos

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
'Mercadão' de Jacareí
'Mercadão' de Jacareí

O Mercado Municipal de Jacareí, popularmente chamado de "Mercadão", celebra nesta segunda-feira (18), seu 63º aniversário. Para marcar a data, a prefeitura preparou atividades especiais, que incluem apresentações musicais, distribuição de pipoca e algodão doce, além de serviços gratuitos à população.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A programação acontece das 10h às 13h e contará com atendimentos do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) e do Banco do Povo, além de serviços da Secretaria de Saúde.

História

A história do Mercado Municipal de Jacareí começou no século 18.

O prédio atual passou por várias fases de construção. A primeira estrutura era feita de taipa e foi erguida entre 1880 e 1906. Uma segunda etapa, usando tijolos aparentes, foi finalizada em 1924. O espaço foi demolido em 1959 para dar lugar ao prédio atual, que foi inaugurado em 1962.  Atualmente, com 120 boxes distribuídos em 12 corredores internos.

Muitos produtos se tornaram tradições do lugar, como o bolinho caipira, pastel, caldo de cana, sorvete americano, entre outros.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários