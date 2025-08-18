Tradição: Mercado Municipal de Jacareí comemora 63 anos

O Mercado Municipal de Jacareí, popularmente chamado de "Mercadão", celebra nesta segunda-feira (18), seu 63º aniversário. Para marcar a data, a prefeitura preparou atividades especiais, que incluem apresentações musicais, distribuição de pipoca e algodão doce, além de serviços gratuitos à população.

A programação acontece das 10h às 13h e contará com atendimentos do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) e do Banco do Povo, além de serviços da Secretaria de Saúde.

História