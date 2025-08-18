Ministério da Saúde distribui novos modelos de camisinha no SUS

O Ministério da Saúde iniciou a distribuição gratuita de dois novos tipos de camisinha pelo SUS (Sistema Único de Saúde): as versões texturizada e fina. A medida é uma resposta à queda no uso de preservativos no país apontada pela PNS (Pesquisa Nacional de Saúde) de 2019.

De acordo com o levantamento, 59% dos brasileiros com mais de 18 anos que tiveram relações sexuais nos 12 meses anteriores à pesquisa relataram não ter usado preservativo nenhuma vez.

Isso reforça a necessidade de inovar para estimular a proteção contra o HIV, hepatites virais, sífilis e outras ISTs (infecções sexualmente transmissíveis), além de evitar gestações não planejadas.