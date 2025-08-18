Ministério da Saúde distribui novos modelos de camisinha no SUS

O Ministério da Saúde iniciou a distribuição gratuita de dois novos tipos de camisinha pelo SUS (Sistema Único de Saúde): as versões texturizada e fina. A medida é uma resposta à queda no uso de preservativos no país apontada pela PNS (Pesquisa Nacional de Saúde) de 2019.
De acordo com o levantamento, 59% dos brasileiros com mais de 18 anos que tiveram relações sexuais nos 12 meses anteriores à pesquisa relataram não ter usado preservativo nenhuma vez.
Isso reforça a necessidade de inovar para estimular a proteção contra o HIV, hepatites virais, sífilis e outras ISTs (infecções sexualmente transmissíveis), além de evitar gestações não planejadas.
Para tornar o uso mais atraente e acessível à população, o Ministério da Saúde deve distribuir 400 milhões de unidades dos novos modelos de camisinha ao longo de 2025. Essa iniciativa faz parte da estratégia de Prevenção Combinada, que busca combater o HIV e outras ISTs.
A distribuição gratuita de preservativos pelo SUS começou em 1994 e foi ampliada ao longo dos anos para incluir diferentes tipos, como o modelo feminino. A estratégia também conta com a oferta de gel lubrificante, as profilaxias pré e pós-exposição, o diagnóstico e o tratamento de ISTs, e a vacinação.
Os preservativos podem ser retirados gratuitamente nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de todo o país, sem a necessidade de documentos de identificação ou restrições de quantidade, garantindo acesso facilitado a toda a população.