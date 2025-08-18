Quer emprego? O PAT tem 748 vagas em São José dos Campos

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos abre a semana com 748 vagas de emprego para todos os níveis de escolaridade e em diversas áreas de atuação.

Destaque para as oportunidades como operador de telemarketing, técnico de operação eletrotécnica, técnico de instrumentação industrial e ajudante de embalador.

