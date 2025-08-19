'Tem que prender esse monstro', diz família de Andressa em SJC

“Tem que prender esse monstro. Estamos correndo risco de vida”. O desabafo da família de Andressa Antunes dos Santos, de 39 anos, vítima de uma tentativa brutal de feminicídio em São José dos Campos, traduz o clima de medo e revolta da família.
O agressor, identificado como Almir Lourenço da Silva, ex-marido da vítima, foi detido na noite de sexta-feira (15) pela Polícia Militar, confessou o ataque, mas acabou liberado por não estar em flagrante.
Na última quarta-feira (13), Andressa foi surpreendida pelo ex-companheiro enquanto caminhava na rua Ipatinga, no Bosque dos Eucaliptos, após deixar o filho na creche. Almir, que a seguia de bicicleta, desferiu três golpes de tesoura no pescoço da vítima, que ficou gravemente ferida.
Um cirurgião que passava pelo local prestou os primeiros socorros e conseguiu estancar a hemorragia. “Ele tentou matar ela, chegou muito perto da veia do pescoço. Graças a Deus e ao médico, minha irmã está viva, mas ficará com sequelas para o resto da vida”, relatou a irmã.
Liberação do agressor
Durante abordagem no centro da cidade, na avenida São José, o suspeito foi flagrado com uma tesoura na cintura e confessou o crime. Apesar disso, foi liberado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), já que não havia flagrante. A família vive um “pesadelo”: “Ele já ameaçou todos nós. Temos medo de ser mortos a qualquer momento”, desabafou a irmã.
Internada no Hospital Municipal de São José, Andressa — mãe de quatro filhos e cozinheira muito querida na região — segue em recuperação. O estado é considerado estável, e a previsão é de alta em breve.
Histórico de violência
O relacionamento entre Andressa e Almir, de cerca de 20 anos, foi marcado por ameaças e agressões, segundo familiares. Dias antes do ataque, ele teria jogado facas no chão para intimidar a família. A vítima havia iniciado um processo para obter medida protetiva, o que teria enfurecido o agressor.
A tesoura usada no crime foi apreendida e passará por perícia. O caso é investigado como tentativa de feminicídio pelo 7º DP (Distrito Policial).