'Tem que prender esse monstro', diz família de Andressa em SJC

“Tem que prender esse monstro. Estamos correndo risco de vida”. O desabafo da família de Andressa Antunes dos Santos, de 39 anos, vítima de uma tentativa brutal de feminicídio em São José dos Campos, traduz o clima de medo e revolta da família.

O agressor, identificado como Almir Lourenço da Silva, ex-marido da vítima, foi detido na noite de sexta-feira (15) pela Polícia Militar, confessou o ataque, mas acabou liberado por não estar em flagrante.