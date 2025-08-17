Morre o jornalista Marcelo Bianconi, ex-ESPN e Band, aos 69 anos

O jornalismo esportivo brasileiro perdeu neste domingo (17) um importante nome. Morreu, aos 69 anos, o jornalista Marcelo Bianconi, que teve passagens marcantes por grandes emissoras, como TV Bandeirantes, ESPN Brasil, SporTV, Rede Globo, RedeTV! e TV Cultura.
Bianconi morreu vítima de câncer. Ele atuou na TV Bandeirantes (Band) durante cerca de 10 anos, participando do icônico “Show do Esporte”; trabalhou também na ESPN Brasil por sete anos; na RedeTV!, onde foi comentarista esportivo; na TV Cultura, em 2005; e no SporTV e Rede Globo, integrando grandes coberturas do jornalismo esportivo.
Natural de Mococa (SP), o jornalista também deixou sua marca na cidade natal, onde atuou como secretário municipal de Esportes e assessor de imprensa. A Prefeitura de Mococa lamentou a perda em nota oficial, destacando a dedicação, ética e espírito público de Bianconi.
“Marcelo deixa um legado de competência, humildade e paixão pelo que fazia”, afirmou a administração municipal.
O velório acontece no Velório São Sebastião, em Mococa. O sepultamento será realizado nesta segunda-feira (18), às 10h30, no cemitério local.