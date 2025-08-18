Adeus, Sarah: 'Amor para a vida toda', diz pai da jovem morta

A morte de Sarah Picolotto dos Santos Grego, de 20 anos, segue gerando comoção em todo o país. O pai da jovem, o pastor Leonardo Santos, emocionou as redes sociais ao publicar uma foto da filha com a frase: “Amor para a vida toda”.

Na mensagem, postada neste último domingo (17), após o enterro da filha, ele e a família declararam que vão amar Sarah “até a eternidade” e agradeceram o apoio recebido em meio à tragédia. “Guardaremos para sempre em nós o amor e as memórias que ela nos deixou”, escreveu.