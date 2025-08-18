18 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FILHA DE PASTOR

Adeus, Sarah: 'Amor para a vida toda', diz pai da jovem morta

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

A morte de Sarah Picolotto dos Santos Grego, de 20 anos, segue gerando comoção em todo o país. O pai da jovem, o pastor Leonardo Santos, emocionou as redes sociais ao publicar uma foto da filha com a frase: “Amor para a vida toda”.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na mensagem, postada neste último domingo (17), após o enterro da filha, ele e a família declararam que vão amar Sarah “até a eternidade” e agradeceram o apoio recebido em meio à tragédia. “Guardaremos para sempre em nós o amor e as memórias que ela nos deixou”, escreveu.

Sarah estava desaparecida desde 9 de agosto e foi encontrada morta nesta sexta-feira (15), enterrada em uma área de mata próxima a uma cachoeira no bairro Rio Escuro, em Ubatuba.

O acusado Alessandro Neves Santos Ferreira, de 24 anos, confessou o assassinato e levou a polícia até o local do corpo. Em depoimento, afirmou que a jovem foi vítima de estupro coletivo por cinco homens em uma adega, e que o crime teria sido filmado.

Mesmo após a confissão, Alessandro foi solto pela Justiça, decisão contra a qual o Ministério Público já anunciou que vai recorrer.

O corpo de Sarah foi sepultado neste domingo (17), no Memorial Parque da Paz, em Jundiaí, sem velório.

O crime.

Alessandro Neves Santos Ferreira, de 24 anos, confessou ter matado Sarah e levou a polícia até o local onde o corpo foi encontrado, na sexta-feira (15), em uma área de mata próxima a uma cachoeira, no bairro Rio Escuro, em Ubatuba.

Em depoimento, ele revelou que a jovem foi estuprada por cinco homens em uma adega, e que os agressores teriam filmado a violência. A informação foi divulgada em primeira mão por OVALE.

De acordo com a polícia, Sarah foi obrigada a fazer sexo oral nos cinco homens. Questionado se o ato foi voluntário, Alessandro afirmou que “nada foi voluntário”. Após o estupro, ele a levou até sua casa, onde ocorreu uma briga, e, sob efeito de drogas e álcool, a enforcou antes de enterrar o corpo.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários