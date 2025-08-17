'Diaba Loira': mãe da traficante foi executada antes da filha

Pouco antes de ser morta a tiros, a traficante Eweline Passos Rodrigues, de 28 anos, conhecida como “Diaba Loira”, gravou um vídeo em que acusava o CV (Comando Vermelho) de ter assassinado sua mãe.
Nas imagens, que circulam nas redes sociais, ela afirma que a facção criminosa, da qual havia se desligado recentemente para se unir ao TCP (Terceiro Comando Puro), teria cometido uma “covardia” ao atacar “a única pessoa que ela tinha”.
No vídeo, Eweline se dirige diretamente aos criminosos do CV: “Nossa guerra é entre a gente, não é entre família. Cês pegaram minha família, cês mataram a única pessoa que eu tinha”, disse Diaba Loira, revoltada.
Ela ainda relatou que sua mãe morava longe e não tinha ligação com o tráfico, mas, mesmo assim, teria sido executada por ordem da facção rival.
Apesar de acusar o CV, “Diaba Loira” afirmou que não queria guerra com ninguém e que gostaria de viver em paz. “Eu já me vinguei, entendeu? Agora vou ficar longe, tranquilona”, declarou no vídeo.
Pouco tempo depois da gravação, Eweline foi executada a tiros, em mais um episódio da sangrenta disputa entre facções no Rio de Janeiro.