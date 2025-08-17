'Diaba Loira': mãe da traficante foi executada antes da filha

Pouco antes de ser morta a tiros, a traficante Eweline Passos Rodrigues, de 28 anos, conhecida como “Diaba Loira”, gravou um vídeo em que acusava o CV (Comando Vermelho) de ter assassinado sua mãe.

Nas imagens, que circulam nas redes sociais, ela afirma que a facção criminosa, da qual havia se desligado recentemente para se unir ao TCP (Terceiro Comando Puro), teria cometido uma “covardia” ao atacar “a única pessoa que ela tinha”.