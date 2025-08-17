Menino de 2 anos morre engasgado com moeda de 50 centavos

Um menino de apenas dois anos morreu na noite de quarta-feira (13) após engasgar com uma moeda de 50 centavos no distrito de Calama, em Porto Velho (RO).

A criança chegou a ser levada às pressas para a Unidade de Saúde local, mas não resistiu e morreu antes mesmo de receber atendimento médico.

