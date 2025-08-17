Menino de 2 anos morre engasgado com moeda de 50 centavos

Um menino de apenas dois anos morreu na noite de quarta-feira (13) após engasgar com uma moeda de 50 centavos no distrito de Calama, em Porto Velho (RO).
A criança chegou a ser levada às pressas para a Unidade de Saúde local, mas não resistiu e morreu antes mesmo de receber atendimento médico.
De acordo com familiares, o garoto brincava sozinho quando colocou a moeda na boca e começou a ter dificuldade para respirar. Desesperados, parentes colocaram a criança em um carro e seguiram rapidamente até a unidade de saúde.
Exames confirmaram que o objeto era uma moeda de 50 centavos, que teria obstruído as vias respiratórias.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Porto Velho e deve ser sepultado nesta quinta-feira (14).
A Polícia Civil informou que vai investigar o caso para apurar se houve crime de responsabilidade.