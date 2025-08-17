Aluna de medicina é achada morta em casa de luxo após festa

A estudante de medicina Anna Gabriela Bach de Oliveira Kolling, de 22 anos, foi encontrada morta na manhã deste sábado (16) em uma casa de alto padrão no bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena (RO).
Natural de Juína (MT), Anna havia se mudado para Vilhena para cursar medicina e era filha de um fazendeiro e de uma odontóloga bastante conhecidos na cidade natal.
Segundo relatos de amigos à polícia, a jovem participou de uma festa na residência na noite de sexta-feira (15). Durante a madrugada, ela se recolheu a um dos quartos para dormir.
Na manhã seguinte, colegas perceberam que Anna não apresentava sinais vitais e acionaram o Corpo de Bombeiros, que confirmou o óbito.
A morte da estudante causou grande comoção em Juína e Vilhena, onde a jovem era bastante conhecida. Nas redes sociais, amigos lamentaram a perda e destacaram os sonhos interrompidos de Anna, que sonhava em concluir o curso de medicina.
As circunstâncias da morte ainda estão sendo apuradas. A Polícia Civil deve instaurar inquérito para esclarecer as causas do óbito.