Aluna de medicina é achada morta em casa de luxo após festa

A estudante de medicina Anna Gabriela Bach de Oliveira Kolling, de 22 anos, foi encontrada morta na manhã deste sábado (16) em uma casa de alto padrão no bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena (RO).

Natural de Juína (MT), Anna havia se mudado para Vilhena para cursar medicina e era filha de um fazendeiro e de uma odontóloga bastante conhecidos na cidade natal.

