Acidente entre caminhão e carros deixa 2 pessoas feridas no Vale

Um engavetamento entre um caminhão e três carros deixou duas pessoas feridas na rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, na tarde deste domingo (17). O acidente causou quatro quilômetros de congestionamento.
A concessionária CCR RioSP informou que o acidente aconteceu por volta das 12h, no km 116 da pista sentido Rio de Janeiro. Ainda não se sabe o motivo do engavetamento.
Duas pessoas foram socorridas pela equipe de resgate da concessionária e levadas para o Hospital Regional de Taubaté, ambas com ferimentos leves.
A faixa da direita ficou interditada por cerca de 20 minutos para o atendimento da ocorrência.