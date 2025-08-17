18 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIA DUTRA

Acidente entre caminhão e carros deixa 2 pessoas feridas no Vale

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Acidente aconteceu no trecho de Taubaté da Via Dutra
Acidente aconteceu no trecho de Taubaté da Via Dutra

Um engavetamento entre um caminhão e três carros deixou duas pessoas feridas na rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, na tarde deste domingo (17). O acidente causou quatro quilômetros de congestionamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A concessionária CCR RioSP informou que o acidente aconteceu por volta das 12h, no km 116 da pista sentido Rio de Janeiro. Ainda não se sabe o motivo do engavetamento.

Duas pessoas foram socorridas pela equipe de resgate da concessionária e levadas para o Hospital Regional de Taubaté, ambas com ferimentos leves.

A faixa da direita ficou interditada por cerca de 20 minutos para o atendimento da ocorrência.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários