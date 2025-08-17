Acidente entre caminhão e carros deixa 2 pessoas feridas no Vale

Um engavetamento entre um caminhão e três carros deixou duas pessoas feridas na rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, na tarde deste domingo (17). O acidente causou quatro quilômetros de congestionamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A concessionária CCR RioSP informou que o acidente aconteceu por volta das 12h, no km 116 da pista sentido Rio de Janeiro. Ainda não se sabe o motivo do engavetamento.