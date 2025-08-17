18 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PORTE ILEGAL

Homem armado é preso em frente de adega na zona sul de São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Arma apreendida pela Polícia Militar
Arma apreendida pela Polícia Militar

Um homem armado foi preso pela Polícia Militar, na manhã deste domingo (17), em frente de uma adega no bairro Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Por volta das 8h20, policiais militares do 46º BPM/I abordaram o suspeito após as câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) flagrarem um homem se exibindo com uma arma em frente da adega.

Após a abordagem, os militares localizaram um revólver Taurus numerado, calibre .32, com quatro munições intactas. O homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo.

Após a voz de prisão, o homem foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu preso.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários