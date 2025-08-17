Homem armado é preso em frente de adega na zona sul de São José

Um homem armado foi preso pela Polícia Militar, na manhã deste domingo (17), em frente de uma adega no bairro Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos.

Por volta das 8h20, policiais militares do 46º BPM/I abordaram o suspeito após as câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) flagrarem um homem se exibindo com uma arma em frente da adega.