‘Eternamente em nossos corações’: morre Mauro Tadeu Chiaradia

Morreu na sexta-feira (15), aos 63 anos, Mauro Tadeu Chiaradia, amigo fiel e muito querido por familiares e colegas de Moto Clube. A causa da morte não foi divulgada.
O corpo de Mauro Tadeu foi velado no Campo das Oliveiras, neste domingo (17), no Centro de Jacareí. O sepultamento estava marcado para 13h, no Cemitério Avareí (Campo da Saudade).
Mauro Tadeu era casado e amava viagens de triciclo, juntamente com amigos de um Moto Clube da região.
Marcos Reis afirmou que Mauro Tadeu “viverá eternamente em nossos corações”. “Meus sentimentos Leo, familiares e amigos! Deus o receba em sua glória”, disse Vera Lúcia Alberige.
“Mauro Tadeu Chiaradia foi uma pessoa incrível e deixará uma marca inesquecível na vida de todos que o conheceram. Minhas condolências à família”, afirmou Lourdes Bispo.
Márcia Gaspar escreveu: “Meus sentimentos aos familiares. Mauro foi um grande amigo na Schrader”.
Francisco de Paula comentou: “Fomos companheiros de hemodiálise durante vários anos na Distal, depois perdi contato. Que Deus conforte toda a família”.
“Que triste, conhecia o Mauro, ótima pessoa. Meus sinceros sentimentos à família e amigos. Sintam-se abraçados”, afirmou Sandra Juvele.
“Que triste, meu querido amigo. Há muitos anos fez transplante rim e pâncreas, lutou e venceu. Triste notícia. Que Deus o tenha em seu reino e conforte sua esposa, Leo, sua filha, familiares e amigos”, disse Amauri Abud.