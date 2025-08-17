‘Eternamente em nossos corações’: morre Mauro Tadeu Chiaradia

Morreu na sexta-feira (15), aos 63 anos, Mauro Tadeu Chiaradia, amigo fiel e muito querido por familiares e colegas de Moto Clube. A causa da morte não foi divulgada.

O corpo de Mauro Tadeu foi velado no Campo das Oliveiras, neste domingo (17), no Centro de Jacareí. O sepultamento estava marcado para 13h, no Cemitério Avareí (Campo da Saudade).