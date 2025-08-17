Adeus, Dona Cecília: professora morre aos 92 anos no Vale

Morreu nesse sábado (16), aos 92 anos, a professora Maria Cecília Macedo Cesar, muito querida por familiares, amigos e ex-alunos. A causa da morte não foi divulgada.

O corpo da educadora foi velado no Campo das Oliveiras, neste domingo (17), no Centro de Jacareí. O sepultamento está marcado para 16h30, no Cemitério Municipal de Aparecida.