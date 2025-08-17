17 de agosto de 2025
DESPEDIDA

Adeus, Dona Cecília: professora morre aos 92 anos no Vale

Por Da redação | Jacareí
Professora Maria Cecília Macedo Cesar tinha 92 anos
Morreu nesse sábado (16), aos 92 anos, a professora Maria Cecília Macedo Cesar, muito querida por familiares, amigos e ex-alunos. A causa da morte não foi divulgada.

O corpo da educadora foi velado no Campo das Oliveiras, neste domingo (17), no Centro de Jacareí. O sepultamento está marcado para 16h30, no Cemitério Municipal de Aparecida.

Nas redes sociais, dezenas de amigos e ex-alunos lamentaram a morte da professora e se solidarizaram com os familiares.

“Meus sinceros sentimentos, minha primeira professora. Deus conforte o coração de todos”, disse Adão José da Silva.

“Meus sentimentos aos familiares e amigos, que Deus acolha nos braços esta honrada professora”, afirmou Maria José.

Janete Alves escreveu: “Meus sentimentos a todos os familiares e amigos. Descanse em paz, Dona Cecília”.

Eva Alves Soares comentou: “Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno e brilhe para ela a Vossa luz. Uma pessoa muito iluminada boa e sábia. Dona Cecília, descansa em paz”.

“Me deu aula na segunda série. Meus sentimentos à família”, disse Bia Felipe. “Descansa em paz Dona Cecília. Ela foi a minha professora da primeira série”, afirmou Aparecida Sousa.

