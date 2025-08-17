Atiradores abrem fogo em restaurante e deixam 3 mortos e feridos

Três pessoas foram assassinadas e outras oito ficaram feridas durante um tiroteio na madrugada deste domingo (17), em Nova York, nos Estados Unidos. Elas estavam em um restaurante conhecido como "Taste of the City Lounge", no distrito do Brooklyn. As informações são do site NBC News.

As vítimas são três homens, um de 27 anos, um de 35 e o outro de idade ainda não informada. Segundo a polícia local, mais de um atirador efetuou os disparos, mas até agora ninguém foi preso.