Homem alega briga por drogas e mata conhecido a facadas

Policiais militares do 8º Batalhão prenderam em flagrante, na madrugada desse sábado (16), um homem de 37 anos acusado de matar Cristiano Vieira, também de 37 anos, no Setor Rosa dos Ventos, em Aparecida de Goiânia (GO).
Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida por dois golpes de faca. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas Cristiano não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
O suspeito, identificado como Patrick Lopes dos Santos, alegou que o crime ocorreu após uma discussão motivada por drogas. Ele afirmou que Cristiano teria ido até sua residência para pedir entorpecentes e, ao ser contrariado, ficou agressivo, chegando a agredi-lo com um soco no rosto. Em seguida, segundo a versão apresentada, o autor reagiu com golpes de faca.
Patrick foi localizado e preso em menos de duas horas após o crime. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, onde o caso será investigado.