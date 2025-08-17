PF apreende 1,8 tonelada de maconha em ônibus com paraguaios

A Polícia Federal apreendeu 1,853 tonelada de maconha durante ação contra o tráfico de entorpecentes em Campo Largo (PR), na tarde de quinta-feira (13).

A droga foi localizada em um compartimento oculto de um ônibus que transportava 21 passageiros paraguaios. O veículo havia partido de Foz do Iguaçu (PR) com destino a Blumenau (SC), segundo os ocupantes, para a realização de compras.