PARANÁ

PF apreende 1,8 tonelada de maconha em ônibus com paraguaios

Por Da redação | Campo Largo
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PF
Para acessar o esconderijo dos entorpecentes, foi necessário o apoio do Corpo de Bombeiros
A Polícia Federal apreendeu 1,853 tonelada de maconha durante ação contra o tráfico de entorpecentes em Campo Largo (PR), na tarde de quinta-feira (13).

A droga foi localizada em um compartimento oculto de um ônibus que transportava 21 passageiros paraguaios. O veículo havia partido de Foz do Iguaçu (PR) com destino a Blumenau (SC), segundo os ocupantes, para a realização de compras.

Para acessar o esconderijo dos entorpecentes, foi necessário o apoio do Corpo de Bombeiros, que realizou o corte da lataria do veículo, permitindo a retirada da carga ilícita.

Dois motoristas foram presos em flagrante e conduzidos à Superintendência da PF em Curitiba, onde permanecem à disposição da Justiça. A abordagem ocorreu por volta das 15h30, pela própria PF, e contou com a participação de policiais federais especializados no combate ao tráfico de drogas.

A ação foi resultado de um trabalho conjunto entre a Polícia Federal e a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, reforçando a cooperação internacional no combate ao tráfico de drogas na região de fronteira.

