OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
SORTE GRANDE

Aposta do Vale fatura R$ 40 mil na quina da Mega-Sena; VEJA

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Prêmio principal da Mega-Sena acumulou em R$ 65 milhões para o próximo concurso
Uma aposta feita em Aparecida faturou R$ 40,1 mil na quina da Mega-Sena nesse sábado (16), no concurso de número 2.902. As dezenas sorteadas foram: 08 – 21 – 22 – 42 – 45 – 48.

O bilhete premiado foi feito na lotérica Já ganhei, em jogos simples de seis números, ao preço de R$ 6.

O prêmio principal da Mega-Sena não saiu para ninguém e acumulou em R$ 65 milhões para o próximo concurso, que será sorteado na terça-feira (19).

No geral, 70 apostas acertaram os cinco números da Mega-Sena e 4.919 ganharam a quadra, levando cada uma o prêmio de R$ 941,23.

Como jogar.

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Os sorteios são realizados três vezes por semana: terça-feira, quinta e sábado.?

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. O jogo pode ser feito em lotéricas ou de forma online.

