Aposta do Vale fatura R$ 40 mil na quina da Mega-Sena; VEJA

Uma aposta feita em Aparecida faturou R$ 40,1 mil na quina da Mega-Sena nesse sábado (16), no concurso de número 2.902. As dezenas sorteadas foram: 08 – 21 – 22 – 42 – 45 – 48.

O bilhete premiado foi feito na lotérica Já ganhei, em jogos simples de seis números, ao preço de R$ 6.