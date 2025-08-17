Aposta do Vale fatura R$ 40 mil na quina da Mega-Sena; VEJA

Uma aposta feita em Aparecida faturou R$ 40,1 mil na quina da Mega-Sena nesse sábado (16), no concurso de número 2.902. As dezenas sorteadas foram: 08 – 21 – 22 – 42 – 45 – 48.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O bilhete premiado foi feito na lotérica Já ganhei, em jogos simples de seis números, ao preço de R$ 6.
O prêmio principal da Mega-Sena não saiu para ninguém e acumulou em R$ 65 milhões para o próximo concurso, que será sorteado na terça-feira (19).
No geral, 70 apostas acertaram os cinco números da Mega-Sena e 4.919 ganharam a quadra, levando cada uma o prêmio de R$ 941,23.
Como jogar.
A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Os sorteios são realizados três vezes por semana: terça-feira, quinta e sábado.?
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. O jogo pode ser feito em lotéricas ou de forma online.