Homem é preso pela PM com garrucha e espingarda no Vale

Policiais militares da Força Tática do 23º BPM/ I prenderam um homem por posse ilegal de arma de fogo no bairro Parque das Rodovias, em Lorena, na sexta-feira (15).
A equipe policial realizou a abordagem e localizou uma garrucha, calibre 32, e uma espingarda, calibre 20, além de quatro munições deflagradas.
O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia para registro da ocorrência.