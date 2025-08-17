Após semanas geladas, Vale terá ‘veranico’ nos próximos dias

Após uma sequência de semanas geladas, o ar frio de origem polar perde gradualmente intensidade e, em seu lugar, avança uma massa de ar seco, reduzindo a nebulosidade e favorecendo aquecimento diurno.
As simulações apontam uma elevação consistente das temperaturas do meio da semana até o próximo sábado (23), configurando um curto período de “veranico” no Vale do Paraíba, quando os termômetros ficam acima da média climatológica do outono/inverno, com tardes mais quentes e ar mais seco.
Para a segunda-feira (18), o cenário ainda é de transição: madrugada com muitas nuvens, sensação de frio e mínima perto de 13 a 14 °C. No período da tarde, maior presença de sol e máxima ao redor de 25°C em São José dos Campos.
O aquecimento é contínuo: 29°C (quarta), 30°C (quinta), 32°C (sexta) e 31°C (sábado), com manhãs amenas (mínimas de 14 a 16 °C). As tardes ficam secas, sobretudo entre quinta e sexta, quando é comum a umidade descer a patamares desconfortáveis. Esses valores caracterizam veranico no Vale do Paraíba entre os dias 20 e 23.
Em altitude, na Serra da Mantiqueira, o aquecimento também ocorre, porém mais contido: 17 a 19 °C na segunda e terça, subindo para 19 a 22 °C entre quarta e sábado. As madrugadas permanecem frias (9 a 13 °C), com grande amplitude térmica ao longo do dia.
Veranico é o nome dado a um período breve de calor fora de época – no outono ou inverno – em que as temperaturas sobem bem acima da média por alguns dias, geralmente até uma semana. É provocado por uma massa de ar seco e quente que inibe a entrada de frentes frias, reduz as nuvens, aumenta as horas de sol e derruba a umidade relativa do ar durante a tarde.