Após semanas geladas, Vale terá ‘veranico’ nos próximos dias

Após uma sequência de semanas geladas, o ar frio de origem polar perde gradualmente intensidade e, em seu lugar, avança uma massa de ar seco, reduzindo a nebulosidade e favorecendo aquecimento diurno.

As simulações apontam uma elevação consistente das temperaturas do meio da semana até o próximo sábado (23), configurando um curto período de “veranico” no Vale do Paraíba, quando os termômetros ficam acima da média climatológica do outono/inverno, com tardes mais quentes e ar mais seco.