PM prende dois homens por tráfico de drogas no Vale da Fé

A Polícia Militar prendeu dois homens por tráfico de drogas em Guaratinguetá, nesse sábado (16). As ações ocorreram no bairro Tamandaré e no Clube dos 500.
Na manhã de sábado, policiais militares do 23º BPM/I prenderam um homem por tráfico no bairro Clube dos 500.
A equipe foi acionada para atendimento de ocorrência de tráfico de drogas e, ao chegar ao local, realizou a abordagem ao suspeito.
Com o homem, os policiais encontraram 22 microtubos de cocaína, uma porção de maconha e R$ 90,00 em dinheiro. O suspeito foi conduzido à delegacia de polícia para registro da ocorrência.
Na noite de sábado, policiais militares em patrulhamento com motos prenderam um homem por tráfico no bairro Tamandaré.
A equipe policial realizou a abordagem e localizou 216 porções de cocaína, 39 porções de crack, 15 porções de maconha, 23 porções de K9, um aparelho celular e R$ 30 em dinheiro.
O suspeito foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia para registro da ocorrência.
Em Lorena, policiais militares da Força Tática do 23º BPM/I prenderam uma mulher por tráfico de drogas no bairro Cecap. Com ela, a equipe policial localizou 27 envelopes embalados à vácuo contendo cocaína e R$ 1.066 em dinheiro.
A mulher foi presa e conduzida à Delegacia de Polícia para registro da ocorrência.