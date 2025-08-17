PM prende dois homens por tráfico de drogas no Vale da Fé

A Polícia Militar prendeu dois homens por tráfico de drogas em Guaratinguetá, nesse sábado (16). As ações ocorreram no bairro Tamandaré e no Clube dos 500.

Na manhã de sábado, policiais militares do 23º BPM/I prenderam um homem por tráfico no bairro Clube dos 500.