Adeus, Tales: jovem jogador de futebol amador morre no Vale

Morreu nesse final de semana o jovem jogador de futebol amador Thales Sena, de Caçapava. A causa da morte não foi informada. O time Nova Caçapava lamentou a perda em publicação nas redes sociais.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
“Neste momento de perda profunda, o time Nova Caçapava oferece nossas sinceras condolências e desejo paz e conforto a todos os corações que estão em luto neste momento. Descanse em paz grande amigo e cria do bairro, Tales Bagudé”, diz a postagem.
De acordo com informações do perfil de Tales nas redes sociais, ele trabalhava na empresa Nestlé e morava em Caçapava. Ele deixa um filho.
Dezenas de amigos e conhecidos lamentaram a perda do jovem jogador, que se apresentava nas redes sociais com a frase: “Sorrisos, lembranças, belos sentimentos de transformações e de renascimento”.
“Passamos a infância praticamente juntos, cara maior de boa, tranquilidade mesmo o menino, que o Espírito Santo console os corações dos familiares e amigos”, disse Eliel Machado.
“Que triste, misericórdia. Deus conforte o coração de toda família. Conhecia ele aqui da fabrica, nem dá para acreditar”, afirmou Marisa Aparecida.
Ivone Gabriel comentou: “Sempre o vi com sorriso no rosto, super gente boa, trabalhamos juntos. Tristeza. O encontrei umas duas semanas atrás, como rimos. Vai deixar saudades”.