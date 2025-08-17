Adeus, Tales: jovem jogador de futebol amador morre no Vale

Morreu nesse final de semana o jovem jogador de futebol amador Thales Sena, de Caçapava. A causa da morte não foi informada. O time Nova Caçapava lamentou a perda em publicação nas redes sociais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

“Neste momento de perda profunda, o time Nova Caçapava oferece nossas sinceras condolências e desejo paz e conforto a todos os corações que estão em luto neste momento. Descanse em paz grande amigo e cria do bairro, Tales Bagudé”, diz a postagem.