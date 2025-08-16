URGENTE: Incêndio de grandes proporções atinge o Parque do Itaim

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Parque do Itaim, em Taubaté, na noite deste sábado (16), e foi controlado com a atuação da Defesa Civil e de homens do Corpo de Bombeiros.
O fogo começou a se alastrar por volta de 17h50, depois d outro foco de incêndio, este menor, ter sido controlado pela Defesa Civil em outra área do Parque.
Para o trabalho de contenção das chamas foram necessários 52 mil litros de água e apoio do caminhão pipa do Departamento de Frotas da Prefeitura.
De acordo com a prefeitura, a força-tarefa contou com dez profissionais do Corpo de Bombeiros e 15 agentes da Defesa Civil. A extinção do fogo foi registrada às 20h20.
Estima-se que a área afetada compreenda a um espaço de 80 mil m², e, neste domingo, representantes da Secretaria de Meio Ambiente farão uma nova análise no local, em conjunto com membros da corporação.
Além dos danos ambientais, as queimadas prejudicam a qualidade do ar, afetam a saúde respiratória da população, especialmente de crianças e idosos, e colocam em risco a segurança de pessoas, imóveis e áreas verdes.
A Defesa Civil de Taubaté orienta a população a não atear fogo em lixo, entulho ou restos de poda, a evitar o descarte de bitucas de cigarro em áreas com vegetação seca e a comunicar imediatamente qualquer princípio de incêndio pelo telefone 199, com funcionamento 24 horas.
Também é fundamental não realizar queimas controladas sem autorização prévia dos órgãos competentes.