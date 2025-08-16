URGENTE: Incêndio de grandes proporções atinge o Parque do Itaim

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Parque do Itaim, em Taubaté, na noite deste sábado (16), e foi controlado com a atuação da Defesa Civil e de homens do Corpo de Bombeiros.

O fogo começou a se alastrar por volta de 17h50, depois d outro foco de incêndio, este menor, ter sido controlado pela Defesa Civil em outra área do Parque.

Para o trabalho de contenção das chamas foram necessários 52 mil litros de água e apoio do caminhão pipa do Departamento de Frotas da Prefeitura.