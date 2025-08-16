Mulher sem roupa é presa após confessar ter matado o próprio pai

Uma cena chocante mobilizou a polícia e moradores de Itanhaém, no Litoral de São Paulo, neste sábado (16). Uma mulher foi presa em flagrante após confessar ter tirado a vida do próprio pai.
De acordo com a Polícia Militar, a suspeita foi avistada caminhando sem roupas pela orla da praia. Ao ser abordada, ela relatou espontaneamente que havia matado o pai.
No apartamento da família, localizado na Avenida Condessa de Vimieiros, os policiais encontraram o corpo do idoso.
Prisão em flagrante
A mulher foi imediatamente detida e levada à delegacia da cidade. O caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias e possíveis motivações do crime, que ainda não foram esclarecidas pelas autoridades.
Investigação em andamento
A Polícia Civil trabalha na coleta de provas e depoimentos para entender o que levou a suspeita a cometer o crime. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).