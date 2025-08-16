17 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA

Mulher sem roupa é presa após confessar ter matado o próprio pai

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem ilustrativa

Uma cena chocante mobilizou a polícia e moradores de Itanhaém, no Litoral de São Paulo, neste sábado (16). Uma mulher foi presa em flagrante após confessar ter tirado a vida do próprio pai.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Polícia Militar, a suspeita foi avistada caminhando sem roupas pela orla da praia. Ao ser abordada, ela relatou espontaneamente que havia matado o pai.

No apartamento da família, localizado na Avenida Condessa de Vimieiros, os policiais encontraram o corpo do idoso.

Prisão em flagrante

A mulher foi imediatamente detida e levada à delegacia da cidade. O caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias e possíveis motivações do crime, que ainda não foram esclarecidas pelas autoridades.

Investigação em andamento

A Polícia Civil trabalha na coleta de provas e depoimentos para entender o que levou a suspeita a cometer o crime. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários