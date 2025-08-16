17 de agosto de 2025
PARADA CARDÍACA

URGENTE: Homem passa mal e morre no Pico dos Marins, no Vale

Por Da redação | Piquete
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu em uma trilha do Pico dos Marins, no Vale do Paraíba, na tarde deste sábado (16).

As informações são do Corpo de Bombeiros, que foi acionado para atender uma ocorrência de mal súbito no Pico, por volta das 13h30.

A vítima, um homem de aproximadamente 60 anos, passou mal e desmaiou durante a caminhada, sofrendo em seguida uma parada cardiorrespiratória. "Os primeiros atendimentos, com manobras de reanimação cardiopulmonar, foram iniciados por civis que se encontravam no local", informou a corporação.

"Diante da dificuldade de acesso, foi solicitado apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar, que chegou à vítima por volta das 15h e realizou todos os procedimentos de suporte avançado de vida, infelizmente sem sucesso", complementou.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a retirada do corpo foi feita pelo Águia. Ele foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal).

