URGENTE: Homem passa mal e morre no Pico dos Marins, no Vale

Um homem sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu em uma trilha do Pico dos Marins, no Vale do Paraíba, na tarde deste sábado (16).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As informações são do Corpo de Bombeiros, que foi acionado para atender uma ocorrência de mal súbito no Pico, por volta das 13h30.