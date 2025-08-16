Empresário morre ao defender esposa e filho de assalto em casa

O que era para ser mais uma noite tranquila terminou em tragédia. O empresário José Marcílio Bezerra, de 34 anos, foi morto na noite de quinta-feira (14) ao tentar proteger a esposa e o filho durante um assalto dentro de sua própria casa, na comunidade Vila do Socorro, em Toritama (PE).
Segundo a Polícia Civil, câmeras de segurança registraram o momento em que três homens armados surpreenderam o empresário, que estava em um carro branco. Os criminosos estavam escondidos no mato e obrigaram a vítima a entrar em um galpão. Durante a ação, Marcílio foi atingido por disparos.
Tentativa de salvar a família
Marcílio, que atuava no ramo de confecções em Taquaritinga do Norte, reagiu para tentar defender a esposa e o filho. Baleado, ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Nossa Senhora de Fátima, em Toritama, mas não resistiu aos ferimentos.
O caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte) na Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe.
Investigações em andamento
A Polícia Civil informou que as diligências foram iniciadas para identificar e prender os envolvidos no crime. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.
Repercussão
A morte do empresário causou grande comoção em Taquaritinga do Norte e região, onde Marcílio era conhecido no setor de confecções. Moradores e amigos usaram as redes sociais para prestar homenagens e cobrar justiça.