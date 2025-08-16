Empresário morre ao defender esposa e filho de assalto em casa

O que era para ser mais uma noite tranquila terminou em tragédia. O empresário José Marcílio Bezerra, de 34 anos, foi morto na noite de quinta-feira (14) ao tentar proteger a esposa e o filho durante um assalto dentro de sua própria casa, na comunidade Vila do Socorro, em Toritama (PE).

Segundo a Polícia Civil, câmeras de segurança registraram o momento em que três homens armados surpreenderam o empresário, que estava em um carro branco. Os criminosos estavam escondidos no mato e obrigaram a vítima a entrar em um galpão. Durante a ação, Marcílio foi atingido por disparos.

Tentativa de salvar a família