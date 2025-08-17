Homem se revolta com venda de lote, mata comprador e acaba morto

Dois homens, de 55 e 63 anos, morreram após uma briga envolvendo a venda de um lote na cidade de Divinolândia de Minas, na região do Rio Doce (MG), na noite dessa sexta-feira (15). A confusão teria começado após a irmã do homem de 55 anos vender um lote para o outro envolvido, de 63.
Segundo a Polícia Militar, a esposa da vítima de 55 anos estava em casa dormindo quando ouviu o barulho de disparos de arma de fogo. Ao sair da residência, encontrou o marido caído com um ferimento no peito. Ao lado estava o vizinho do casal, que havia acabado de comprar um lote nos fundos da residência. A mulher socorreu o companheiro para o posto de saúde da cidade, onde os militares foram acionados.
A PM, junto com uma equipe de saúde, foi em direção ao local do crime para prestar socorro à outra vítima. No caminho, os agentes encontraram a esposa, de 41 anos, levando o marido para o hospital. O homem tinha um ferimento no abdômen.
Questionada, ela disse que ouviu disparos e, por saber que o companheiro estava capinando o lote que havia comprado, foi até o local e o encontrou ferido. Ela contou ainda que acreditava que os disparos tinham ocorrido por causa de uma briga envolvendo o lote.
Segundo a mulher, o marido comprou o lote pelo valor de R$ 30 mil e o pagamento deveria ter sido feito na quinta-feira (14). Entretanto, o companheiro precisou levar o filho recém-nascido para vacinar e não conseguiu efetuar o pagamento.
Ele então combinou com a proprietária que pagaria na próxima segunda-feira (18), mas pediu para já ter acesso ao local para a capina. A ideia dele era usar o lote para guardar seus carros, que estavam estacionados na rua.
Os dois homens receberam atendimento médico, mas não resistiram aos ferimentos e morreram na unidade de saúde.
Durante a ocorrência, a PM conversou com uma mulher de 39 anos, ex-proprietária do lote e irmã da vítima de 55 anos. Ela mostrou aos militares diversos áudios enviados pelo familiar instantes antes do crime.
Nas mensagens, o homem demonstrava indignação com a venda do lote e dizia que ela deveria ter vendido o imóvel para ele. Em seguida, afirmava que iria matar o comprador.
“Se você fala comigo, eu tinha comprado o lote. Você me mandou para a cadeia, porque eu vou matar ele. Você perdeu um irmão. Um abraço e até nunca mais”, dizia trecho das mensagens.
Diante dos relatos, a PM acredita que o suspeito tenha atirado contra o comprador do lote, que acabou revidando.
No local do crime, os militares apreenderam uma espingarda e um revólver calibre .38. O material foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. O caso será investigado.
* Com informações do jornal O Tempo