Homem se revolta com venda de lote, mata comprador e acaba morto

Dois homens, de 55 e 63 anos, morreram após uma briga envolvendo a venda de um lote na cidade de Divinolândia de Minas, na região do Rio Doce (MG), na noite dessa sexta-feira (15). A confusão teria começado após a irmã do homem de 55 anos vender um lote para o outro envolvido, de 63.

Segundo a Polícia Militar, a esposa da vítima de 55 anos estava em casa dormindo quando ouviu o barulho de disparos de arma de fogo. Ao sair da residência, encontrou o marido caído com um ferimento no peito. Ao lado estava o vizinho do casal, que havia acabado de comprar um lote nos fundos da residência. A mulher socorreu o companheiro para o posto de saúde da cidade, onde os militares foram acionados.