GOIÁS

Retiro dos Legendários é interrompido por ataque de abelhas

Por Da redação | Caldas Novas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
O Samu foi acionado e prestou socorro imediato
O Samu foi acionado e prestou socorro imediato

Um ataque de abelhas interrompeu um retiro espiritual masculino na zona rural de Caldas Novas (GO), na tarde de sexta-feira (15). O grupo de cerca de 50 homens participava do movimento Legendários quando foi surpreendido pelo enxame, que provocou correria e deixou vários feridos.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou socorro imediato. Pelo menos oito participantes precisaram de atendimento especializado devido à gravidade das ferroadas. Cinco deles foram levados a hospitais da cidade, enquanto outros dois foram encaminhados por ambulância particular para uma UPA.

Entre os casos mais delicados, um paciente chegou à emergência em uso de oxigênio por cateter. Após avaliação médica, recebeu alta ainda na noite de sexta. Os demais, segundo a equipe de saúde, apresentaram quadro estável. Não há confirmação se o retiro prosseguiu após o incidente.

Criado na Guatemala, o Legendários é um retiro espiritual destinado exclusivamente a homens. Durante 72 horas, os participantes ficam isolados do mundo exterior e enfrentam desafios que, segundo os organizadores, testam a resistência física e espiritual.

A experiência tem custo médio de R$ 1,5 mil, dependendo da localidade, podendo chegar a R$ 80 mil. O objetivo declarado do movimento é promover autoconhecimento e fortalecimento da fé.

* Com informações do jornal O Hoje

