Retiro dos Legendários é interrompido por ataque de abelhas

Um ataque de abelhas interrompeu um retiro espiritual masculino na zona rural de Caldas Novas (GO), na tarde de sexta-feira (15). O grupo de cerca de 50 homens participava do movimento Legendários quando foi surpreendido pelo enxame, que provocou correria e deixou vários feridos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou socorro imediato. Pelo menos oito participantes precisaram de atendimento especializado devido à gravidade das ferroadas. Cinco deles foram levados a hospitais da cidade, enquanto outros dois foram encaminhados por ambulância particular para uma UPA.