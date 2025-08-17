Retiro dos Legendários é interrompido por ataque de abelhas

Um ataque de abelhas interrompeu um retiro espiritual masculino na zona rural de Caldas Novas (GO), na tarde de sexta-feira (15). O grupo de cerca de 50 homens participava do movimento Legendários quando foi surpreendido pelo enxame, que provocou correria e deixou vários feridos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou socorro imediato. Pelo menos oito participantes precisaram de atendimento especializado devido à gravidade das ferroadas. Cinco deles foram levados a hospitais da cidade, enquanto outros dois foram encaminhados por ambulância particular para uma UPA.
Entre os casos mais delicados, um paciente chegou à emergência em uso de oxigênio por cateter. Após avaliação médica, recebeu alta ainda na noite de sexta. Os demais, segundo a equipe de saúde, apresentaram quadro estável. Não há confirmação se o retiro prosseguiu após o incidente.
Criado na Guatemala, o Legendários é um retiro espiritual destinado exclusivamente a homens. Durante 72 horas, os participantes ficam isolados do mundo exterior e enfrentam desafios que, segundo os organizadores, testam a resistência física e espiritual.
A experiência tem custo médio de R$ 1,5 mil, dependendo da localidade, podendo chegar a R$ 80 mil. O objetivo declarado do movimento é promover autoconhecimento e fortalecimento da fé.
* Com informações do jornal O Hoje